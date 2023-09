Posadas: se lleva adelante en la Costanera de la ciudad, una Jornada para Prevención del Suicidio.

En el marco del mes de la prevención contra el suicidio, se está llevando a cabo una Jornada Provincial en el Cuarto Tramo de La Costanera de Posadas. Esta iniciativa tiene como objetivo central la prevención del suicidio y el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional, con un énfasis especial en el papel de los docentes en esta tarea crucial.

Nicolás Aranda, director de Salud Mental, subrayó la relevancia de la colaboración entre instituciones en el ámbito de la salud mental. “Principalmente tiene que ver con lo que nosotros promovemos, que es lo que yo llamo la corresponsabilidad. Está muy bien la terapia, pero para todo lo que es más preventivo, promoción y demás, tiene que haber corresponsabilidad de otras instituciones”, señaló Aranda.

En estrecha colaboración con Soledad Balán y el Consejo General de Educación, esta jornada se enfoca principalmente en el cuerpo docente. “Tenemos tres disertaciones, dos de psicólogos y una psicopedagoga, que van a trabajar sobre este tema con los docentes”, informó Aranda, expresando su optimismo sobre el éxito de la jornada.

En cuanto a sus expectativas, Aranda se mostró entusiasmado: “La verdad que muy altas, porque tenemos un gran número de inscriptos ya por parte de docentes”. También destacó que se han extendido invitaciones a otras instituciones interesadas en unirse a esta importante iniciativa.

El director de Salud Mental aplaudió el creciente interés de diversos sectores en la temática del suicidio: “Siempre yo quise que sucediera con salud mental. Una persona no sale solo con la terapia. Si no trabajamos con la familia, el entorno, y damos herramientas a los docentes, no salimos adelante”, subrayó.

En relación a los temas que se abordarán durante la jornada, Aranda indicó que, entre otras cosas, se tratarán los desafíos que surgen de las redes sociales y cómo los docentes y las familias pueden manejarlos.

Más allá de este evento, el director resaltó la diversidad de actividades programadas para el mes de la prevención, incluyendo colaboraciones con países vecinos y organizaciones locales. “Venimos con varias actividades a lo largo del mes”, mencionó.

Para concluir, Aranda extendió una invitación a los docentes a inscribirse y participar activamente en la jornada. “Fíjense en nuestra página, salud.mental.misiones”, dijo, aclarando que el evento también será transmitido vía streaming para aquellos que no puedan asistir.