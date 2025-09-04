Vía Posadas / Economía

Posadas reorganiza su estructura municipal para optimizar recursos

La comuna redujo secretarías y direcciones en un contexto de reducción de fondos nacionales. El Ejecutivo asegura que no habrá despidos y que el objetivo es agilizar trámites y mejorar la prestación de servicios.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

4 de septiembre de 2025,

La Municipalidad de Posadas implementó un rediseño de su organigrama institucional, reduciendo la cantidad de secretarías y direcciones generales con el propósito de simplificar la gestión, generar sinergias entre áreas y acortar los circuitos administrativos.

A partir de ahora, el municipio funcionará con siete secretarías: Salud, Deportes y Desarrollo Humano; Obras y Servicios Públicos; Hacienda, Desarrollo Económico y Turismo; Cultura y Educación; Movilidad Urbana; Gobierno; y Planificación Estratégica y Territorial.

Esta medida implica la reasignación de funciones en áreas afines, con el propósito de acortar circuitos burocráticos y favorecer la coordinación entre equipos. Según se informó, no habrá despidos y el personal de dependencias fusionadas pasará a desempeñarse en nuevas unidades funcionales.

La decisión se enmarca en un escenario nacional complejo, marcado por la discontinuidad de programas de financiamiento, la reducción de recursos coparticipables y el incremento de las demandas locales. Frente a este panorama, la comuna apuesta a una política de austeridad y eficiencia, orientada a mantener la calidad de los servicios y reforzar la capacidad de respuesta ante la ciudadanía.

