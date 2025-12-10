Posadas: halló un “libro” en la calle y descubrió más de un kilo de cocaína en su interior.

Un episodio tan llamativo como preocupante movilizó este lunes a las fuerzas de seguridad en el centro de Posadas, luego de que un vecino encontrara en la vía pública un paquete rectangular cuidadosamente envuelto, con apariencia de libro. El hallazgo ocurrió en la intersección de Trinchera de San José y España, donde el peatón observó el objeto con una portada que llevaba la inscripción “Rey del Sur”, lo que reforzó la idea de que se trataba de un ejemplar extraviado.

Al llegar a su domicilio y abrir el envoltorio, el hombre se encontró con una sustancia blanca compactada. Ante la sospecha de que pudiera tratarse de droga, dio aviso inmediato a la Policía.

Primero intervino el personal de la Dirección de Comando Radioeléctrico Especial, que luego convocó a efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas. Los agentes realizaron un test orientativo, el cual confirmó que el contenido era clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 1,095 kilogramos, equivalentes a unas 1.100 dosis que no llegarán a potenciales consumidores.

Por orden de la Fiscalía Federal de turno, la sustancia fue secuestrada y se iniciaron las actuaciones correspondientes. Las autoridades trabajan ahora para determinar el origen del paquete y cómo terminó abandonado en la vía pública.

La cocaína incautada fue valuada en aproximadamente 16 millones de pesos, y su retiro del circuito delictivo representa un golpe significativo al narcomenudeo en la región.