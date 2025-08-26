Vía Posadas / Agresión

Posadas: expulsan a tres cadetes del Liceo Storni por agredir a compañeros en los dormitorios

El establecimiento militar aplicó la sanción más severa tras un episodio de violencia ocurrido dentro de la escuela, en la madrugada del pasado martes.

Jimena Leguizamón
26 de agosto de 2025,

El Liceo Naval Militar “Almirante Storni” de Posadas expulsó a tres cadetes de tercer año luego de que protagonizaran una agresión física y verbal contra dos compañeros en los dormitorios de internos. El hecho se produjo alrededor de la medianoche del martes pasado y fue reportado inicialmente por testigos y luego por los propios afectados.

La institución tomó medidas inmediatas de contención para los cadetes involucrados y posteriormente avanzó con el procedimiento disciplinario correspondiente, que incluyó la separación definitiva de los agresores. Paralelamente, se sancionó a los integrantes de la guardia militar que advirtieron la situación pero no informaron a las autoridades.

El director del liceo, Martín Rodolfo Lucero, subrayó que la respuesta fue rápida y rigurosa, al tiempo que calificó el episodio como excepcional dentro de la vida institucional. Aclaró además que no hubo consumo de sustancias ni ataques de índole sexual en el hecho.

Los cadetes agredidos se encuentran en buen estado de salud, mientras que sus padres ya presentaron denuncias ante la justicia, que también interviene en el caso. La conducción del liceo adelantó que se revisará el funcionamiento del sistema de guardias para evitar que se repitan situaciones de este tipo.

