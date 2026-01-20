Vía Posadas / Rescate

Policías salvaron la vida de una niña de 3 años que se había atragantado en Posadas

La menor presentaba graves dificultades para respirar y fue auxiliada de urgencia por efectivos que aplicaron maniobras de Heimlich. Luego fue trasladada al hospital para control médico.

Jimena Leguizamón

20 de enero de 2026,

Una rápida y oportuna intervención de efectivos de la Policía de Misiones permitió salvar la vida de una niña de 3 años que se había atragantado con comida y presentaba serias dificultades para respirar, en un hecho ocurrido este lunes por la tarde en Posadas.

El episodio se registró alrededor de las 14:00, cuando una mujer identificada como Nancy Lorena V. (33) solicitó auxilio de urgencia en inmediaciones de la calle Horacio Quiroga, en la intersección con Garuapé y Jardín América. La mujer llevaba en brazos a su hija, Amaya Itatí V., quien se encontraba en una situación crítica debido a la obstrucción de las vías respiratorias.

Ante la desesperante escena, efectivos de la Comisaría Seccional Quinta, dependiente de la Unidad Regional X de Posadas, actuaron de inmediato. Los agentes Navarro y Juan Caraballo aplicaron correctamente las maniobras de Heimlich, logrando desobstruir las vías respiratorias de la menor y restablecer su respiración.

Tras la intervención, la niña fue trasladada de manera preventiva al Hospital de Fátima, donde quedó bajo observación médica para los controles correspondientes. La rápida y profesional actuación policial resultó clave para evitar consecuencias mayores y preservar la vida de la menor.

