Misiones sancionó una ley integral de prevención del suicidio y reconoció al Club Atlético Concepción.

La Cámara de Representantes de Misiones sancionó una ley integral de prevención del suicidio, unificando distintos proyectos destinados a brindar una respuesta educativa, comunitaria y sanitaria a una problemática que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes.

La normativa establece la creación de una línea telefónica gratuita y permanente de tres dígitos para la atención inmediata de personas en situación de crisis y sus familias. Además, declara septiembre como Mes Provincial de Prevención del Suicidio, con campañas de concientización, capacitaciones a docentes y comunicadores, actividades con comunidades mbyá guaraní y la iluminación en color naranja de edificios públicos cada 10 de septiembre como símbolo de esperanza.

La ley también amplía las funciones del Centro de Asistencia a las Personas en Riesgo de Suicidio y Conductas Autodestructivas, que ahora implementará un programa de prevención digital para promover el uso responsable de dispositivos electrónicos entre niños y adolescentes, en respuesta al impacto que el uso excesivo de pantallas y redes sociales puede tener sobre la salud mental.

Reconocimiento al “Decano de los Clubes Misioneros”

En la misma sesión, la Legislatura declaró Patrimonio Histórico, Cultural y Deportivo al Club Atlético Concepción, fundado en 1896 y considerado el primer club del territorio misionero. La institución fue destacada por su trayectoria deportiva y social, y sus representantes expresaron orgullo por el reconocimiento.

Otras sanciones y donaciones

La Cámara también aprobó la donación de un inmueble al Club Social y Deportivo Cerro Azul Rugby, lo que permitirá a la entidad contar con su propio predio para la práctica de la disciplina.

Además, se aprobó la rendición de cuentas del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2024, que incluyó avances en digitalización, trazabilidad documental y certificaciones de calidad en nuevas áreas.