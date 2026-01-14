Misiones reducirá Ingresos Brutos a estaciones de servicio de bandera blanca desde enero de 2026.

En el marco de una política orientada al impulso del desarrollo económico provincial, el Gobierno de Misiones anunció una reducción en la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicada a la venta mayorista de combustibles destinados a la reventa, realizada por estaciones de servicio de bandera blanca.

La medida establece que, a partir del anticipo correspondiente a enero de 2026, la alícuota se reducirá al uno por ciento, equiparando el tratamiento fiscal de estas estaciones al régimen impositivo vigente para la actividad industrial desarrollada por las estaciones de servicio de empresas petroleras.

Según se informó oficialmente, la decisión busca generar un esquema tributario más equilibrado, fortalecer la competitividad del sector y acompañar la actividad económica. En ese sentido, se señaló que los costos operativos y logísticos impactan de manera directa en la estructura de precios del mercado de combustibles, por lo que la reducción impositiva apunta a contribuir a una mayor estabilidad.

La iniciativa se inscribe dentro de una estrategia más amplia de políticas públicas orientadas a incentivar el desarrollo productivo, promover la inversión y consolidar un crecimiento económico sostenido en todo el territorio de la provincia.