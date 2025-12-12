Milei designó a Rodrigo Martín Correa como nueva cabeza del INYM.

El presidente de la Nación, Javier Milei, oficializó mediante el Decreto 873/2025 la designación del contador público Rodrigo Martín Correa como nuevo Representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). La resolución, firmada el 11 de diciembre, establece que el cargo será desempeñado ad honorem, sin implicar remuneración adicional para el Estado.

El INYM fue creado por la Ley N.º 25.564 como un ente público no estatal con jurisdicción en todo el territorio argentino y dedicado a regular y promover la producción y comercialización de la yerba mate. El Directorio está integrado por representantes de distintos sectores, entre ellos uno designado directamente por el Poder Ejecutivo Nacional.

Correa fue seleccionado por su idoneidad y experiencia en la actividad, y se incorporará a las tareas de planificación estratégica y coordinación del sector yerbatero en un momento considerado clave para su desarrollo y sostenibilidad. Al tratarse de un cargo ad honorem, su nombramiento no generará gastos adicionales para el Estado.

Desde el Gobierno nacional remarcan que la designación reafirma el compromiso con el fortalecimiento institucional y el fomento de la cadena yerbatera, una actividad emblemática para la región y de gran importancia económica para el país.