La Estudiantina 2025 de Posadas ya tiene fecha: arranca el 19 de septiembre con récord de colegios.

La cuenta regresiva hacia la Estudiantina 2025 comenzó oficialmente. La Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) confirmó que las dos primeras noches de calle se realizarán el viernes 19 y el sábado 20 de septiembre, en coincidencia con los festejos por el Día de la Primavera y el Día del Estudiante.

Este año la celebración tendrá un carácter especial: se cumplen 75 años de la fiesta que cada edición convoca a miles de estudiantes, familias y turistas. La conmemoración no llega sola, ya que también marcará un récord histórico de participación con 31 colegios en competencia.

Los desfiles se llevarán a cabo en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas, escenario habitual de la fiesta. Según adelantó la organización, la tercera y cuarta noche de calle están previstas para el 26 y 27 de septiembre, completando así la primera etapa de la celebración.

La confirmación se suma a los preparativos de las Scolas, que tendrán una nueva prueba piloto el jueves 11 de septiembre, luego de que la anterior fuera suspendida por mal tiempo. La actividad servirá como ensayo general antes del inicio oficial.

Un cambio significativo de esta edición será la ausencia del Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, que no podrá ser utilizado para el show final debido a obras de renovación. APES deberá definir un nuevo espacio para el cierre de gala, uno de los momentos más esperados por el público.

La Estudiantina 2025 promete ser una edición histórica, no solo por la magnitud del aniversario y la cantidad de colegios participantes, sino también por el valor simbólico que representa para generaciones de posadeños que consideran esta fiesta parte de la identidad cultural de la ciudad.