La EBY intimó a desalojar El Brete de Posadas y el Liceo Naval Storni quedaría afectado.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) intimó a desalojar los terrenos de El Brete antes del 31 de diciembre de 2025, en el marco de un proceso que también involucra a clubes náuticos y un astillero. Entre los afectados se encuentra el predio náutico del Liceo Naval Militar “Almirante Storni”, inaugurado hace menos de dos años y utilizado de manera exclusiva para la instrucción de más de 300 cadetes.

El aviso de relocalización se comunicó de manera informal durante una reunión convocada por la EBY. Si bien la notificación formal aún no llegó al Liceo, la medida ya fue notificada a otras instituciones. El instituto militar insiste en la importancia estratégica del espacio, tanto por su cercanía como por las condiciones de seguridad y la inversión realizada para su construcción.

Durante el encuentro se mencionaron posibles alternativas de traslado, como el arroyo Mártires —cercano al aeropuerto— y la zona de San Martín al fondo, aunque cualquiera de estas opciones implicaría mayores dificultades logísticas y operativas para la formación naval.

El comodato actual del predio no establece un plazo de vencimiento, aunque se reconoce que el permiso de uso es precario. Pese a ello, la Armada Argentina manifestó su intención de continuar en el lugar, al considerar que se trata de un espacio clave para la actividad náutica de los cadetes.

En paralelo, exalumnos y dirigentes locales comenzaron a expresar su apoyo al Liceo Naval Storni frente a la posible relocalización.