La Cámara de Comercio de Posadas reafirma su apoyo y compromiso con la continuidad de los Programas Ahora Misiones.

La Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) volvió a expresar su apoyo a los Programas Ahora Misiones y sus distintas variantes, al señalar su impacto positivo en la actividad comercial y su importancia para la economía provincial. A través de un comunicado institucional, la entidad confirmó además que estas herramientas continuarán vigentes durante 2026.

Los programas surgieron hace casi una década como un mecanismo para facilitar el acceso a productos mediante sistemas de financiación articulados entre el sector público, las entidades financieras, los comercios y las cámaras empresariales. Con el tiempo, se consolidaron como una política clave para los consumidores y un sostén fundamental para las ventas.

Desde la CCIP remarcaron que, para el comercio posadeño, los “Ahora” representan alrededor del 70% de las operaciones, con incrementos notorios en los días de vigencia. En un contexto de caída del consumo y fuerte competencia de las zonas de frontera, advirtieron que la falta de estos programas podría profundizar la retracción económica.

La entidad también subrayó la necesidad de mantener el trabajo coordinado entre todos los sectores involucrados —gobierno, sistema financiero, comercios y cámaras— para asegurar la continuidad de una política que consideran esencial para la reactivación del movimiento comercial.

Finalmente, la CCIP reafirmó su compromiso de seguir colaborando de manera responsable para fortalecer los Programas Ahora Misiones, a los que definió como un pilar para el desarrollo económico de la provincia.