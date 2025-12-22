Investigan millonario robo a un aserradero sobre la Ruta Nacional 12 en Candelaria.

La Policía de Misiones investiga un importante robo ocurrido en la madrugada de este lunes en un aserradero ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 1.360, en jurisdicción de la localidad de Candelaria. Del establecimiento fue sustraída una suma millonaria de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares, que se encontraba guardada en una de las oficinas administrativas.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el predio contaba como única medida de seguridad con un sereno. El trabajador, de 35 años, denunció que fue sorprendido por varios delincuentes armados, quienes lo redujeron bajo amenazas y luego ingresaron a distintos sectores internos del aserradero.

Según la denuncia, los autores lograron acceder a una caja fuerte y se apoderaron de una importante cantidad de dinero antes de darse a la fuga. Tras el hecho, se dio intervención a la Policía de Misiones, que a través de la Unidad Regional X desplegó un amplio operativo para intentar identificar y localizar a los responsables.

En el marco de la investigación, los efectivos analizan imágenes del sistema de cámaras interconectado de la provincia, registros de videovigilancia privada de la zona y otros elementos que puedan aportar datos sobre el recorrido y el accionar de los delincuentes. Asimismo, personal de la División Policía Científica realizó peritajes en las oficinas y sectores donde se habría producido el ingreso, en busca de huellas, rastros y otros indicios de interés para la causa.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, teniendo en cuenta que no sería el primer episodio delictivo bajo una modalidad similar registrado en el mismo establecimiento. La causa continúa en etapa investigativa, mientras se intenta determinar con precisión el monto sustraído y reconstruir la huida de los autores.