Investigan la muerte de una mujer de 36 años hallada en un motel de Posadas.

La Justicia investiga el fallecimiento de una mujer de 36 años que fue hallada sin vida en la mañana de este viernes en un motel situado sobre las avenidas Santa Catalina y Andresito, en la ciudad de Posadas. El hecho se conoció alrededor de las 6:00 horas, tras un llamado que alertó a la Policía sobre la presencia de una persona sin signos vitales en una de las habitaciones.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron el deceso e identificaron a la víctima como Antonella Sartori, de 36 años. De inmediato se procedió a la preservación de la escena, conforme a los protocolos vigentes, a la espera de la realización de las pericias correspondientes.

En la habitación se encontraba un hombre de 46 años, quien fue identificado por la Policía en el marco de las primeras actuaciones. La situación fue comunicada al Juzgado interviniente, que dispuso la realización de las diligencias de rigor para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

La mujer fue identificada como Antonella Sartori, de 36 años.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Décimo Séptima, dependiente de la Unidad Regional I. La investigación continúa en curso con el objetivo de determinar las circunstancias y causas del fallecimiento.