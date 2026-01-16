Investigan la muerte de un hombre hallado sin vida en un departamento del centro de Posadas..

La Policía de Misiones investiga las circunstancias del fallecimiento de un hombre de 67 años que fue hallado sin signos vitales ayer jueves por la mañana en un departamento ubicado en un edificio de la calle Ayacucho, entre Alvear y Belgrano, en la ciudad de Posadas.

El hecho se conoció alrededor de las 10:40, cuando efectivos de la Comisaría Primera fueron alertados a través del sistema de emergencias 911. Al llegar al lugar, el portero del edificio indicó que el inquilino, identificado como Eduardo Miguel Ambrosius, vivía solo y no había sido visto desde el viernes al mediodía de la semana pasada.

Según se informó, una vecina comenzó a percibir un fuerte olor proveniente del departamento, lo que generó preocupación entre los residentes. Ante la imposibilidad de ingresar por no contar con una copia de la llave, personal que realizaba tareas en el edificio accedió al inmueble a través del balcón, lo que permitió abrir la puerta principal y constatar el deceso del hombre.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera, dependiente de la Unidad Regional I, junto a personal de Policía Científica y el médico policial. El caso fue puesto en conocimiento de la Justicia, que dispuso las actuaciones de rigor, incluyendo peritajes y el análisis de los registros fílmicos del edificio, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.