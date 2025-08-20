La mañana de este miércoles, al menos cuatro carpinchos fueron encontrados sacrificados a orillas del arroyo El Zaimán, en inmediaciones de la avenida Cabo de Hornos, en Posadas. El hallazgo se produjo dentro de la Reserva El Zaimán, un espacio protegido que resguarda especies autóctonas y funciona como atractivo turístico.

Los restos de los animales aparecieron con las patas cortadas y cuereados, lo que confirma que fueron faenados de manera ilegal. Pescadores que suelen frecuentar la zona estiman que allí habitan entre 25 y 30 ejemplares, que conviven con el entorno y suelen ser observados por visitantes.

El hecho generó sorpresa e indignación entre vecinos y ambientalistas, quienes recordaron que la caza está prohibida en la provincia y que estos espacios fueron creados justamente para la preservación de la fauna silvestre. Autoridades locales ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

Hallan carpinchos faenados en una reserva natural de Posadas.

En paralelo, otra manada de carpinchos fue avistada recientemente en la zona oeste de Posadas, sobre el arroyo Mártires, lo que motivó operativos de concientización y prevención por parte de la Policía de Misiones y el Ministerio de Ecología. Ante la posibilidad de nuevos ataques, los organismos remarcaron la importancia de redoblar esfuerzos en la protección de la especie y garantizar su permanencia en hábitats naturales.