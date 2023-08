Elecciones PASO 2023: Marcada falta de las autoridades de mesa a los centros de votación en Posadas

De acuerdo a lo indicado por Eduardo Bonetto, secretario Nacional Electoral del distrito Misiones, las PASO se desarrolló con normalidad en toda la provincia, sin embargo, comentó que en la ciudad de Posadas más de 30 autoridades de mesa que no concurrieron al lugar de votación.

No obstante, el secretario Nacional Electoral del distrito Misiones, remarcó que el inconveniente se resolvió rápidamente y la jornada electoral se desarrolló con normalidad.

“Teníamos una reserva, ya que la Cámara Nacional Electoral autorizaba a designar a un grupo de autoridades suplentes, a los cuáles se les capacitó y los teníamos en la Secretaría Electoral a modo de reserva y en caso de necesitarlo íbamos a cubrir caso por caso” explicó Bonetto.

El funcionario recordó además que “la Secretaría Electoral no da información parcial del recuento de votos, solamente tenemos un reporte interno; el ente encargado es el Ministerio del Interior el que lleva el relevamiento”, dijo.

Con respecto al supuesto faltante de boletas de diferentes partidos, Bonetto comentó que “de acuerdo al reporte recibido, en algunas escuelas llevaron las boletas estas 12 listas que no presentaron acá las boletas de inicio en la Secretaría Electoral; no obstante otras listas no. Por eso algunos votantes salieron e hicieron saber la falta de boletas a lo cual nosotros le aclaramos que esas eran todas las boletas que habían traído los partidos”.

Fuente: Primera Edición.