Detuvieron en Posadas a un hombre acusado de incendiar un auto y cometer un robo tras ser identificado por cámaras

La Policía de Misiones, a través de la División Investigaciones de la Unidad Regional I, detuvo a un hombre de 45 años acusado de incendiar un automóvil y cometer un hurto en la zona sur de Posadas. Su identificación fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad, que permitieron vincularlo directamente con ambos hechos.

El operativo se llevó a cabo cerca de las 20:00 de este martes, en la intersección de las avenidas Acceso Sur y Quaranta, con la participación de agentes de la División de Apoyo Motorizado (D.A.M.).

El procedimiento fue supervisado por el Juez de Instrucción N.º 1, Juan Manuel Monte, junto al Subjefe de Policía, el Subdirector General de Seguridad, la Segunda Jefa de la Unidad Regional I y el Jefe de la División Investigaciones UR-I, quienes encabezaron las diligencias judiciales.

El detenido, identificado como Marcelo P. (45), fue señalado como el presunto autor del incendio de un Renault Sandero blanco, propiedad de una mujer de 44 años. La víctima denunció que alrededor de la 1:30 de la madrugada, observó que su vehículo, estacionado frente a su vivienda sobre avenida Rademacher, se encontraba envuelto en llamas. El fuego provocó daños de consideración en el sector delantero, especialmente en el motor.

A través de las grabaciones de seguridad de la zona, los investigadores identificaron a un hombre cuya fisonomía coincidía con la del detenido, quien habría provocado el siniestro. Además, otras cámaras lo registraron cometiendo un hecho de hurto, investigado de manera paralela por la Comisaría Tercera UR-I.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las pericias y las actuaciones judiciales correspondientes para determinar su responsabilidad en ambos hechos.