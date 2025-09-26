Despliegue de seguridad con más de 500 policías para la Estudiantina de Posadas.

La Jefatura de Policía, a través de la Dirección General de Seguridad, implementará un dispositivo especial para la Estudiantina de Posadas, que reunirá a más de 4 mil estudiantes de distintos colegios sobre la Costanera, además de familiares y turistas. El operativo contempla la participación de más de 500 efectivos distribuidos en distintas unidades de control y respuesta.

El ingreso al evento se habilitará únicamente por dos accesos oficiales (Esteban Benítez y Lanusse; Córdoba y Lanusse), donde habrá filtros de control. No se permitirá el ingreso con objetos que representen riesgo, como aerosoles, palos, elementos punzocortantes, cinturones con hebillas metálicas, encendedores o banderas ajenas a las carrozas y cuerpos de baile.

Durante el desfile se dispondrán cortes en puntos estratégicos de la ciudad —entre ellos Roque Pérez y Rivadavia, Mitre y Costanera, y Roque Sáenz Peña y Mitre— para priorizar la seguridad de los peatones y ordenar el tránsito.

El operativo incluirá monitoreo en tiempo real con drones y cámaras del 911, efectivos equipados con cámaras corporales, y patrullas interconectadas mediante comunicación satelital. El camión “Guardián Inteligente” funcionará como centro de comando, complementado por dos furgones del 911, desde donde se coordinarán eventuales derivaciones con ambulancias, bomberos y otras unidades.

El camión “Guardián Inteligente” funcionará como centro de comando en el lugar.

El despliegue comenzará este viernes 26 y continuará el sábado 27 de septiembre, extendiéndose durante todas las jornadas de la Estudiantina hasta principios de octubre.

La celebración, considerada la mayor fiesta cultural y estudiantil de la provincia, volverá a teñir de música y color la Costanera capitalina, bajo un dispositivo de seguridad preventivo, tecnológico y de cercanía, para que el evento se viva en un marco de paz, alegría y convivencia familiar.