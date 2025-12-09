Crece la incertidumbre sobre la continuidad de los programas “Ahora Misiones” en 2026.

Los programas de financiamiento sin intereses que impulsan las ventas del comercio misionero desde hace casi una década podrían llegar a su fin este año. La continuidad de las distintas versiones del Ahora Misiones está en discusión y aún no hubo renovación para el 2026, lo que genera inquietud entre comercios y consumidores.

Según fuentes del Gobierno provincial, el sostenimiento del programa se vuelve cada vez más complejo en un contexto marcado por la escasez de recursos. Actualmente, el financiamiento proviene de aportes de la Provincia y de los bancos participantes, mientras que los comercios realizan una contribución menor.

Desde el Ejecutivo provincial señalan que las cámaras empresariales no estarían realizando el esfuerzo necesario para acompañar la herramienta, pese a que demostró ser fundamental para mantener niveles mínimos de ventas, especialmente en un momento de fuerte caída del consumo interno. La situación se profundiza en las zonas de frontera, donde el tipo de cambio atrasado genera una mayor presión sobre la actividad comercial.

Las críticas se enfocan en las cámaras nucleadas en la Confederación Económica de Misiones (CEM), a las que se reprocha no facilitar de manera suficiente que los comercios se adhieran al programa ni aprovechen otras herramientas impulsadas por la Provincia.

En los próximos días continuarán las evaluaciones para definir si el Ahora Misiones seguirá vigente en 2026. Aunque el programa generó importantes beneficios para consumidores y comercios, su sostenimiento implica un costo que hoy recae principalmente en el Gobierno provincial y las entidades bancarias.