Convocan a una audiencia pública para analizar la nueva tarifa del transporte urbano en Posadas.

El Municipio de Posadas informó que finalizó el plazo de inscripción para participar de la audiencia pública sobre el transporte urbano de pasajeros, convocatoria que fue difundida a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Movilidad Urbana. El proceso de registro ya se encuentra cerrado y no se admitirán nuevas incorporaciones.

Según lo anunciado, la audiencia pública se llevará a cabo el próximo martes 6 de enero, a partir de las 9:00, en el Parque de la Ciudad. La instancia estará destinada a debatir diferentes cuestiones vinculadas al funcionamiento del servicio de transporte urbano de pasajeros en la capital misionera.

La convocatoria había habilitado un período de inscripción presencial durante los días 22 y 23 de diciembre, en el horario de 7 a 13, en la sede de la Secretaría de Movilidad Urbana, ubicada sobre la avenida Cocomarola. Cumplido ese plazo, el registro quedó oficialmente concluido.

La audiencia pública constituye un espacio formal de participación ciudadana, en el que los inscriptos podrán presentar opiniones, propuestas y observaciones relacionadas con el sistema de transporte urbano. No obstante, las conclusiones que surjan del encuentro no tendrán carácter vinculante a la hora de definir una eventual actualización tarifaria.

La realización de esta audiencia se enmarca en el proceso de análisis y planificación de políticas públicas vinculadas a la movilidad urbana en Posadas, un eje central para el funcionamiento cotidiano de la ciudad y para garantizar el acceso de los vecinos al transporte público.