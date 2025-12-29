Cómo estará el tiempo en Misiones durante los últimos tres días del año

Para este período se prevén acumulados de entre 6 y 30 milímetros en la provincia, con probabilidades de precipitación que irán del 30 al 72 por ciento. La posibilidad de nieblas y neblinas será elevada, especialmente en horas de la mañana. Los vientos soplarán de manera variable desde el noreste, noroeste y sureste, con velocidades estimadas entre 3 y 14 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de hasta 20 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles considerados buenos. En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial rondará los 32 grados en Montecarlo, con una sensación térmica cercana a los 37 °C, mientras que la mínima sería de 20 °C en San Pedro.

Martes 30 de diciembre

Para el martes se espera la continuidad del escenario inestable, con lluvias y tormentas distribuidas a lo largo de toda la jornada, desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas partirán de valores templados y ascenderán a cálidos, aunque la elevada humedad hará que la tarde se sienta más calurosa. En niveles altos de la atmósfera persistirá el ingreso de aire húmedo, que seguirá alimentando los sistemas de tormenta en la región.

Las precipitaciones previstas se ubican entre los 9 y 26 milímetros, con probabilidades de lluvia de entre el 30 y el 70 por ciento. Se mantiene alta la chance de nieblas y neblinas. Los vientos rotarán entre el noroeste, noreste y sureste, con velocidades de 1 a 10 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 15 y 30 km/h. La calidad del aire continuará siendo buena. La temperatura máxima se estima en 29 °C para Posadas, mientras que la mínima rondaría los 19 °C en Bernardo de Irigoyen.

Miércoles 31 de diciembre

El último día del año también estará marcado por la inestabilidad, con nuevas lluvias y tormentas, elevada humedad y escasas variaciones térmicas. La combinación de un sistema de baja presión en niveles altos con el ingreso de aire húmedo desde Brasil favorecerá la aparición de precipitaciones, principalmente durante la tarde y la noche.

Para esta jornada se anticipan acumulados de entre 2 y 29 milímetros, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 20 y el 71 por ciento. La presencia de nieblas y neblinas seguirá siendo alta. Los vientos soplarán del noreste, noroeste y este, con velocidades de 2 a 10 km/h y ráfagas de hasta 30 km/h. La calidad del aire se mantendrá buena. La máxima provincial alcanzaría los 30 °C en Posadas, mientras que la mínima sería de 20 °C en San Pedro.