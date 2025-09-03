La revalidación de datos para beneficiarios de pensiones no contributivas en Misiones se convirtió en el epicentro de la polémica. Tras el escándalo nacional por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el operativo en la localidad de 25 de Mayo terminó en tensión social, incertidumbre y violencia.

El martes, las auditorías fueron levantadas de manera repentina, dejando a muchas personas sin la posibilidad de completar el trámite. La situación se agravó cuando ANSES rechazó certificados emitidos el lunes al calificarlos de inválidos, lo que obligó a que numerosos beneficiarios volvieran a presentarse en largas filas que se extendieron por varias cuadras.

En medio del desorden, el corresponsal de Crónica TV, Enrique Ortiz, fue agredido mientras cubría el operativo. El episodio quedó registrado en video y derivó en un operativo cerrojo que concluyó con la detención de cinco personas, entre ellas la principal acusada de golpear al periodista.

Caos y violencia en Misiones por las auditorías de pensiones.

El conflicto, marcado por denuncias de militancia política, falta de transparencia en la contratación de auditores y certificados apócrifos, dejó un clima de malestar e incertidumbre entre personas con discapacidad y sus familias en el Alto Uruguay misionero.