Auditorías en Misiones: la empresa contratada figura con sede en un baldío en Buenos Aires.

El escándalo por las auditorías a beneficiarios de pensiones por discapacidad en Misiones sumó un nuevo capítulo: la empresa MEDICSYS S.A., señalada como responsable de los operativos, declaró como sede un baldío ubicado en Godoy Cruz 2543, en la Ciudad de Buenos Aires. En el lugar no hay oficinas ni carteles, sino un terreno donde se proyecta la construcción de un edificio.

Los procedimientos realizados en San Ignacio, San Pedro y 25 de Mayo ya habían generado polémica por su desorganización y episodios de violencia, denunciados en redes sociales. Beneficiarios fueron convocados en espacios sin accesibilidad, sin médicos presentes ni certificados válidos. Ahora se suma la falta de domicilio verificable de la empresa contratada por Nación, según reveló el medio Misiones Opina.

MEDICSYS S.A. fue constituida el 27 de agosto de 2024 y publicada en el Boletín Oficial el 3 de septiembre del mismo año. Con un capital inicial de 30 millones de pesos, tiene como socios a Darío Alberto Tagliavini y Carlos Patricio Cilibrizzi, y se presenta como prestadora de servicios de salud, auditorías y gerenciamiento médico. Sin embargo, en menos de un año ya obtuvo un contrato nacional clave, pese a no contar con una dirección real verificable.