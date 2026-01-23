Efectivos de la Comisaría de Concepción de la Sierra, dependiente de la Unidad Regional VII de Apóstoles, intervinieron en la madrugada de este viernes en un incendio registrado en una vivienda ubicada en la zona rural de Picada La Lencha, sin que se reportaran personas lesionadas.

El hecho se conoció alrededor de las 5.20, tras el llamado de un vecino que alertó sobre el incendio de una casa en el lugar. De manera inmediata, una patrulla policial se dirigió a la zona y constató la situación.

Con el apoyo de personal municipal, los efectivos lograron sofocar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran hacia viviendas cercanas. Según indicaron vecinos del lugar, el inmueble pertenecería a María Techeira, quien no se encontraba residiendo allí al momento del siniestro.

Apóstoles: sofocaron un incendio en una vivienda rural y no hubo personas heridas.

Como consecuencia del incendio, se registraron únicamente pérdidas materiales. Posteriormente, se solicitó la intervención de la División Bomberos de Apóstoles, cuyos peritos realizaron las tareas correspondientes para determinar las causas que originaron el hecho.