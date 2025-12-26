Amplio operativo de seguridad en Navidad: más de 3 mil personas identificadas y 70 demorados en Misiones.

Durante los festejos de Navidad, la Policía de Misiones llevó adelante un amplio operativo de seguridad que permitió identificar a más de 3.100 personas y controlar alrededor de 2.600 vehículos en distintos puntos de la provincia. El dispositivo se desarrolló entre las 19:00 del 24 de diciembre y las 07:00 del 25, con presencia activa en los 79 municipios misioneros.

El operativo incluyó patrullajes preventivos intensivos en barrios, controles en rutas e ingresos a las ciudades, y guardias fijas en espacios habilitados por los municipios donde se concentraron familias y grupos de jóvenes desde pasada la medianoche hasta las primeras horas de la mañana. En ese marco, se realizaron más de 100 tests de alcoholemia, se labraron 88 actas de infracción y se retuvieron 14 rodados, además de 12 licencias de conducir.

Como resultado de los controles y recorridas, más de 70 personas fueron demoradas y puestas a disposición de la Justicia, entre procesados, contraventores y menores que posteriormente fueron restituidos a sus familiares. Varias de las demoras estuvieron vinculadas a tentativas de ingreso a viviendas, detectadas durante el refuerzo del patrullaje barrial, lo que permitió prevenir delitos contra la propiedad en un contexto de gran movimiento de personas fuera de sus domicilios.

Otro eje central del despliegue fue la respuesta inmediata ante emergencias, a través del sistema CIO-911 y el uso articulado de la red de cámaras de seguridad, lo que permitió intervenir en tiempo real y neutralizar situaciones antes de que escalaran. Además, a partir de denuncias vecinales, se intervinieron eventos clandestinos y reuniones no habilitadas, donde se constató la presencia de menores y consumo de alcohol, procediéndose al despeje de los lugares y al secuestro de bebidas alcohólicas.

El operativo fue supervisado por las máximas autoridades de la fuerza y planificado junto a los jefes de los 15 comandos regionales será reforzado durante los festejos de Año Nuevo, con mayores controles, patrullajes y monitoreo permanente en toda la provincia.