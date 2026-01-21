Alto riesgo de incendios forestales en Misiones por calor y sequía.

El riesgo de incendios forestales continúa siendo elevado en toda la provincia de Misiones, donde el índice de peligrosidad se sostiene en nivel alto debido a la persistencia de altas temperaturas y a la escasa humedad ambiental.

Ante este escenario, las autoridades provinciales reiteraron la prohibición total de realizar quemas bajo cualquier modalidad, incluso para tareas de limpieza rural o domiciliaria. Desde el Ministerio de Ecología remarcaron que encender fuego representa un grave riesgo en el actual contexto climático.

Asimismo, se solicitó extremar las medidas de prevención, evitando arrojar colillas de cigarrillos, vidrios u otros residuos en rutas, caminos y zonas con vegetación, ya que pueden transformarse en elementos iniciadores de incendios.

Entre las recomendaciones difundidas se destaca la importancia de mantener limpias las propiedades, retirando hojas secas, ramas y pastizales altos en inmediaciones de viviendas y chacras. También se pidió verificar que herramientas y maquinarias no generen chispas durante su uso.

En caso de detectar humo o fuego, las autoridades indicaron dar aviso inmediato al 911, a los Bomberos o a la Policía de Misiones, y evitar intentar combatir el incendio de manera individual cuando el foco sea de gran magnitud o avance con rapidez.

El contexto provincial sigue condicionado por la falta de lluvias y el aumento sostenido de las temperaturas, lo que incrementa el riesgo tanto en áreas rurales como en zonas de selva nativa. En este marco, el Gobierno de Misiones mantiene activos sistemas de prevención y detección temprana, como torres de vigilancia y monitoreo tecnológico, además de aplicar sanciones ante quemas no autorizadas.