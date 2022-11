Adolescente fue hospitalizado tras una presunta agresión dentro de un colegio posadeño.

En la jornada de ayer, la madre de un adolescente de 13 años denunció una presunta agresión dentro del baño del Colegio Santa Catalina de Posadas. Aseguran que el estudiante fue golpeado y drogado por otros alumnos de años más avanzados.

El menor sigue hospitalizado debido a las lesiones sufridas e intentan determinar qué sustancia que aparentemente, lo obligaron a beber. Los familiares del menor aseguran que desde la Institución no dieron respuestas al respecto.

Según trascendió, aparentemente dentro de la institución se viven situaciones extremas de bullying, al punto que los estudiantes de cursos de menor año, ingresan al sanitario en grupos, debido al terror que les tienen a los alumnos de cuarto y quinto.

El hecho en cuestión sucedió el pasado martes alrededor de las 16 horas, luego del ingreso a la Institución educativa a las 12:30 horas. Dos adolescentes ingresaron juntos al baño y allí dentro, los estaban esperando otros dos alumnos de cuarto y quinto año.

En diálogo con Misiones Online, Fátima, hermana del adolescente agredido, relató que “cuando él se da vuelta, el chico que estaba atrás de él lo ataca. El otro lo agarra de los brazos y le pega en la nuca. Cuando se desmaya, le dan de tomar algo. Mi hermano vio un líquido azul en el agua, y automáticamente perdió el conocimiento”.

Su acompañante fue corriendo a dar aviso a la directora de la Institución, quien llamó por teléfono a la madre del menor, informándole que su hijo estaba inconsciente.

“Cuando mi mamá recibe el llamado de la directora, mi hermano se sentía mal y estaba con fiebre. Automáticamente le llevó al Hospital, entró con 38 de fiebre y casi 18 de presión y le dijeron que le habían drogado”.

Siguiendo el relato de la hermana, el adolescente conoce bien a sus agresores debido a que ya habría recibido amenazas de los mismos jóvenes desde principio de año. Ante esta situación, la familia del menor radicó la denuncia en sede policial.

La víctima continúa internada en el Hospital Madariaga como consecuencia del golpe recibido y porque aún no determinaron la sustancia que consumió.

“Ellos le tienen miedo a los chicos más grandes, no es un bautismo como se dice, eso no se hace, con eso no se juega”, expresó la hermana. Agregó además que “mi hermano cuando entró al Hospital, ningún directivo se presentó y eso que él fue atacado dentro de la escuela”.

Aseguró que su hermano tiene miedo y que “ahora va a tener que ir al psicólogo porque ayer él estaba llorando. Sigue internado por el golpe y siguen haciéndole análisis para determinar que le dieron de tomar porque sigue con los labios azules”, cerró.

Misiones Online se comunicó con la Institución educativa, quienes manifestaron no estar al tanto de la denuncia radicada.