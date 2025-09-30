Volvió a encender el celular de su abuelo fallecido y lo que encontró la dejó sin palabras.

Las redes sociales suelen convertirse en un espacio donde lo cotidiano adquiere un valor inesperado. Así ocurrió con la historia de una joven que decidió recargar la batería del celular de su abuelo, fallecido en 2023, y prenderlo para descubrir qué recuerdos había guardado. Ella mostró todo a través de su cuenta de TikTok.

Al ingresar la contraseña, abrió la galería y encontró un tesoro de memorias familiares: adornos de la casa, selfies del hombre, fotos de reuniones con otros parientes, imágenes de su perra, retratos de su nieta en el colegio y momentos compartidos con su esposa.

El video que ha dejado sin palabra a TikTok

El momento más conmovedor llegó cuando la joven dio con un video que su abuelo había grabado junto a toda la familia. “No estaba emocionalmente lista para esto”, escribió en la descripción de la publicación, compartida desde la cuenta @ninitisa.

El clip no tardó en viralizarse: superó las 728 mil reproducciones y acumuló más de 142 mil “me gusta” en pocas horas. Los comentarios se llenaron de mensajes de empatía y emoción, con usuarios que compartieron experiencias similares sobre objetos y recuerdos que logran mantener vivo a un ser querido que ya no está.

Este hallazgo no solo generó nostalgia, sino que también recordó el poder de la tecnología para conservar fragmentos de vida que, con el tiempo, se transforman en verdaderos legados emocionales.