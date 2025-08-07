Un momento de máxima tensión se vivió este miércoles en la televisión serbia, cuando en un noticiero en vivo entrevistaban a un ministro, quien comenzó a tener dificultades para hablar: estaba teniendo un accidente cerebrovascular (ACV).

Se trata de Darko Glisik,ministro de Inversiones Públicas de Serbia, quien estaba invitado en un programa matutino del Canal Pink.

En las imágenes se observa como Glišic comienza a tartamudear de golpe y en su rostro se dibujó un gesto de confusión. La parte derecha de la cara comenzó a mostrar una notoria rigidez y en general el funcionaria estaba incómodo, con falta de coordinación.

Enseguida los conductores del programa se dieron cuenta del malestar, le preguntaron si se encontraba bien, pero no recibieron respuesta. Entonces la transmisión fue interrumpida y se cortó la señal en medio de la entrevista.

Cómo se encuentra el funcionario serbio que tuvo un ACV en vivo

El ministro de Salud serbio, Zlatibor Loncar, confirmó que Glišic fue trasladado inconsciente a un hospital público en Belgrado. En ese centro de salud se confirmó que tuvo un accidente cerebrovascular y se informó que su estado clínico era grave, destacando que recibió atención médica en las primeras horas críticas, lo cual es decisivo en casos de derrame cerebral.

“Lo bueno es que llegó en menos de una hora al quirófano y estas intervenciones tienen mayor éxito y mejores resultados cuando se realizan lo antes posible”, indicó. “Todo se hizo en el menor tiempo posible”, resaltó.

Tras someterse a una compleja operación en la que participaron varios equipos médicos, Loncar señaló que el procedimiento médico fue exitoso, pero que la condición sigue siendo grave y que Glisic “continúa luchando por su vida”.