Una chica de padres separados mostró el chat con su papá y estallaron las redes: “¿A qué costo?"

En X, antes Twitter, una joven compartió la captura de pantalla de un chat de WhatsApp con su papá y causó revuelo en la red social. El motivo es tierno pero llamativo al ser sobre sus padres separados, que se llevan bien.

El posteo viral

“Mis padres separados pero que se llevan bien, ¿a qué costo?“, escribió la usuaria junto a la imagen que sumó más de 18 mil me gusta y cientos de retweets rápidamente.

En la captura se puede ver el mensaje que la hija le mandó a su padre Claudio: “Mamá dice que no la saludaste por el cumpleaños... y que hasta que no la llames no te va a decir de venir esta noche. Yo no te dije nada igual”, le avisó y le dejó en claro que tenía que cumplir con el mandado familiar.

Chat con el padre.

El hombre respondió simple y efectivamente: “jajajaj... ok gracias” y después agregó: “Le iba a mandar un saludo más tarde. Me acuerdo que es el cumpleaños”.

Charla de WhatsApp.

Como respuesta a la publicación viral original, la chica agregó un video de la cena familiar en la que el hombre finalmente fue al cumpleaños de su ex pareja.

Para los sorprendidos, claramente que vino pic.twitter.com/kDUHuxxJ6O — Polaca de Argentina (@Jod1da) December 18, 2025

Las repercusiones del posteo

Cientos de comentarios inundaron el post. Entre las respuestas aparecieron mensajes de personas que viven situaciones similares y festejaron la buena onda entre los padres de la joven: “Ya la foto de perfil con el perro indica que es un tipazo”, “Amo, mi ex y yo nos llevamos perfectos, y ya hace 20 años de nuestra separación. Tenemos una hija y ella es la más feliz” y “La foto de perfil de papá crack”.