Tras la polémica por la entrevista, se viralizó un nuevo video de Gustavo Cordera: “Una chica de 15 años...”

La reciente entrevista que le hizo Pedro Rosemblat a Gustavo Cordera en Gelatina reavivó la “cancelación” en redes sociales sobre el artista por las indignantes declaraciones que realizó hace casi una década atrás.
Como suele suceder en estos casos, el archivo no perdona. Y, se sabe, quien tiene determinados pensamientos o comentarios probablemente actúe en consecuencia.
Así las cosas, a raíz de la reaparición pública de Cordera -además de Rosemblat visitó a Mario Pergolini en la misma semana-, comenzaron a viralizarse algunos videos al menos cuestionables.
El indignante video de Gustavo Cordera que se viralizó en redes
Uno de los videos que se publicó en X y que continuó la polémica, muestra a Cordera durante un recital sobre el escenario -rodeado de chicas- contando una anécdota polémica.
La historia está empezada pero, por lo que se comprende, habla de que él estaba reclamando un pago o propina, pero que nadie tenía plata. “En eso vino una chica de 15 años y se ofreció ella de propina”, dijo. La “anécdota” dice inspiró una canción que habla de un “amor inconfeso a una menor de 15 años, ya siendo un viejo yo”. “Todavía me pasan esas cosas”, remató.
Entre los comentarios, un usuario compartió el video de una canción de Cordera titulada “Muero por esa nena”. La letra, entre otras cosas, dice: “Ya con algunos tragos me dio por encarar/ me contestó sonriendo ‘sos como mi papá’/ ¿Sigo para adelante o vuelvo para atrás?/ Si es de Dios el regalo, no lo voy a rechazar/ Yo me muero, muero por esa nena“.