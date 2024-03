SOP: todo lo que deberías saber sobre el síndrome de ovario poliquístico, según expertos

Muy poco se conoce del síndrome de ovario poliquístico (SOP), una condición que afecta la salud reproductiva femenina. A pesar de que muchas mujeres lo padecen, algunas de ellas no están diagnosticadas y sus consecuencias aún no fueron completamente dilucidadas. Sin embargo, es importante informarse sobre qué trata y cuáles son sus síntomas.

Qué es el síndrome de ovario poliquístico

“El síndrome de ovario poliquístico (SOP), es un trastorno que se diagnostica con frecuencia en la adolescencia o en la edad adulta temprana, es conocido principalmente por sus manifestaciones reproductivas, que incluyen oligomenorrea, hiperandrogenismo e infertilidad”, afirmaron profesionales de la Universidad de California San Francisco.

Según la investigación, las mujeres con SOP padecen un rendimiento cognitivo menor. Foto: Dr. Armando Pozo Ortega

“También se asocia con características metabólicas adversas, incluida la resistencia a la insulina (RI), que es independiente de la obesidad, pero que la exacerba”, señalaron. Otros factores de riesgo cardiovascular también son comunes en esta enfermedad: como la dislipidemia, la hipertensión y la inflamación. Por último, el SOP también se asocia con problemas de la salud mental, entre ellos, la depresión y la ansiedad.

Cómo afecta el síndrome de ovario poliquístico en la memoria

Según el estudio Associations of Polycystic Ovary Syndrome With Indicators of Brain Health at Midlife in the CARDIA Cohort, los profesionales de la Universidad de California San Francisco analizaron posibles asociaciones entre el síndrome de ovario poliquístico (SOP) y la salud del cerebro en la mediana edad en las mujeres.

La investigación se basó en estudiar a 1163 mujeres que padecían síndrome de ovario poliquístico y que tenían entre 18 y 30. El estudio se inició entre 1985 y 1986 y los individuos fueron seguidos durante 30 años.

Las participantes realizaron pruebas cognitivas, “incluida la Evaluación Cognitiva de Montreal, la Prueba de Aprendizaje Verbal Auditivo de Rey (RAVLT) (aprendizaje verbal y memoria), la Prueba de sustitución de símbolos de dígitos (velocidad de procesamiento y función ejecutiva), la prueba de Stroop (atención y control cognitivo), y pruebas de fluidez de categorías y letras (semántica y atención)”, detallaron.

Qué arrojaron los resultados

“De las 1163 mujeres en el Estudio de Mujeres CARDIA (CWS), 907 completaron las pruebas cognitivas, y de ellas, 65 (7,1%) cumplieron con los criterios de síndrome de ovario poliquístico”, indicaron los profesionales.

Como conclusión, el estudio afirma: “Nuestros resultados sugieren que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen un menor rendimiento cognitivo y una menor integridad de la sustancia blanca en la mediana edad. Se necesita investigación adicional para confirmar estos hallazgos y determinar posibles vías mecanísticas, incluidos posibles factores modificables”.

Cómo detectar el síndrome del ovario poliquístico

Según Mayo Clinic, “No existe una prueba única para diagnosticar específicamente el síndrome de ovario poliquístico. El proveedor de atención médica puede preguntarte sobre los períodos menstruales y cualquier cambio de peso. El examen físico incluye la revisión de los signos de crecimiento excesivo del vello, resistencia a la insulina y acné”.

Entre los principales estudios para su diagnóstico, se encuentran:

Examen pélvico: el profesión puede revisar los órganos del aparato reproductor para detectar tumores, bultos u otros cambios.

Análisis de sangre: pueden medir los niveles hormonales. Este análisis permite descartar posibles causas de problemas menstruales o exceso de andrógenos que son similares al síndrome de ovario poliquístico. Es probable que se te deba realizar más análisis de sangre, por ejemplo, para medir los niveles en ayunas del colesterol y los triglicéridos.