Se cayó Cloudflare hoy: qué plataformas no funcionan y cuándo pueden volver

Si estás teniendo problemas con redes sociales, billeteras virtuales, juegos online o páginas web, quedate tranquilo: no es problema de tu conexión ni de tu PC. Cloudflare estaría sufriendo su tercera caída global en el año.

El responsable de esta interrupción global es Cloudflare, el servicio de Red de Distribución de Contenido (CDN) más utilizado del mundo. La caída de Cloudflare está afectando a multitud de plataformas que dependen de sus servicios para funcionar correctamente.

¿Qué es Cloudflare y por qué su caída afecta a tantos sitios?

Cloudflare actúa como un intermediario vital entre el usuario y los servidores de una página web. Es una especie de escudo y acelerador que cumple funciones clave:

Previene ataques: Protege a los sitios web de ataques de denegación de servicio (DDoS).

Filtra el tráfico: Gestiona y optimiza el flujo de visitantes.

Mejora la velocidad: Almacena copias de la web en servidores cercanos al usuario (CDN), haciendo que carguen más rápido.

Cuando Cloudflare experimenta fallas, todas las páginas que utilizan sus servicios pierden esta protección y, en muchos casos, dejan de estar accesibles para el público.

Sitios que podrían ser afectados por la caída de Cloudflare

Aunque el alcance total del problema es desconocido, el portal de monitoreo global Downdetector ya registra un aumento significativo de incidencias. Entre los servicios que reportan problemas se encuentran nombres de gran peso:

X (ex-Twitter)

Mercado Pago

OpenAI (el creador de (el creador de ChatGPT

League of Legends (el popular videojuego)

ChatGPT, la potente Inteligencia Artificial de la que todos hablan

La caída está siendo masiva, a tal punto que incluso otras webs que habitualmente monitorean problemas de servidores también han dejado de funcionar.

Cuándo vuelve a funcionar Cloudflare

Por el momento, se desconocen las causas exactas que han provocado este fallo en la infraestructura de Cloudflare. La propia compañía ya tiene constancia del problema y está investigando lo sucedido, advirtiendo a los usuarios sobre los posibles errores que pueden encontrar al intentar visitar algunos sitios.

Por ahora no hay ninguna información oficial sobre la normalización de las plataformas. Pero en www.cloudflarestatus.com se puede verificar el estado de situación. Es el canal oficial y el más recomendado para las novedades en este caso.