Preocupación por un incendio en el despacho de Santiago Caputo en Casa Rosada: qué se sabe sobre el hecho

Un preocupante episodio tuvo lugar este viernes en la Casa Rosada, cuando bomberos y efectivos de Casa Militar debieron acudir para apagar un incendio que tuvo lugar en el primer piso.

En primer lugar los rumores hablaban de que había ocurrido en el despacho de Karina Milei, pero periodistas acreditados que se encontraban en el lugar confirmaron que los hechos se dieron en la oficina de Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei.

Por el momento no se confirmaron la causas del siniestro que fue rápidamente controlado, pero trascendió que pudo haberse tratado de un cortocircuito pero no en el despacho de Caputo, sino en las cocinas que se encuentran en las zonas aledañas a este.

Cómo fue el operativo

“Se prende fuego Casa Rosada. Hay un operativo de bomberos de la Policía Federal, mientras efectivos de Casa Militar evacúan las áreas cercanas al Salón Martín Fierro, donde trabaja Santiago Caputo”, escribió en su cuenta de X el periodista acreditado Pablo Lapuente Escobar.

Minutos después amplió la información en el mismo medio: "Entraron bomberos con hachas, matafuegos y mangueras al despacho de Santiago Caputo, una vez que el asesor ya estaba fuera del lugar. El asesor estaba reunido con Cristian Ritondo. No hay heridos y todo indica que el siniestro está controlado".

En los videos publicados en redes sociales se observa a los bomberos tratando de revisar las distintas oficinas y empleados de la Casa de Gobierno corriendo. Asimismo, otro video muestra el autobomba estacionado sobre Hipólito Yrigoyen. Las personas que se encontraban trabajando en el área fueron evacuadas.