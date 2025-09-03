Preocupación en la previa del acto de Javier Milei en Moreno: la sorpresiva llegada de un grupo de encapuchados

En medio de un clima enrarecido por la filtración de los audios con Karina Milei y el enfrentamiento con los periodistas, La Libertad Avanza se enfrenta a una dura prueba el próximo domingo, cuando se realicen las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Luego de las agresiones que la comitiva presidencial sufrió la semana pasada en Lomas de Zamora -que obligó a terminar de manera intempestiva la caravana-, se determinó cerrar la campaña en un barrio de Moreno y de noche.

Mientras desde la gestión de Milei se comenzó a insistir con la posibilidad de que haya una “zona liberada” -orquestada por el “kirchnerismo”-, en la mañana de este miércoles el gobernador Axel Kicillof aseguró que se advirtió que tanto el escenario como el horario no eran los acordes para el acto. A la vez, que responsabilizó al presidente sobre su propia seguridad.

Especulaciones alrededor de los “encapuchados”

En redes se empezó a viralizar la posibilidad de que los propios organizadores del evento incluyan “infiltrados” para generar desmanes y, luego, responsabilizar a alguien más.

En este contexto, sorprendió la llegada de un grupo de alrededor de 80 personas -según los medios televisivos presentes en el lugar-, con la particularidad de estar vestidos con ropa oscura, encapuchados y con la cara tapada.

C5N, que transmitía en vivo, tomó el testimonio de uno de los vecinos, quien aseguraba que vive hace 25 años en la zona y que estaba convencido de que el misterioso grupo de encapuchados no era de allí. Estos habían entrado y salido del predio en donde se preparaba el escenario para recibir al presidente.