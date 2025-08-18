Polémica por la cita viral de Furia de Gran Hermano sobre Javier Milei: “En el mismo neuropsiquiátrico”

En los últimos días se viralizó en redes una placa con una supuesta frase que Juliana “Furia” Scaglione, exparticipante de Gran Hermano, habría dicho sobre el presidente, Javier Milei. El textual en cuestión habla de una situación delicada, más precisamente sobre la internación de ambos en una clínica psiquiátrica.

“Javier estuvo internado conmigo y mucha gente en la clínica psiquiátrica de Capital Federal”, dice el textual, cuya falta de especificidad (“de Capital Federal”) denota la falsedad a simple vista.

La fake news desmentida por Furia

Antes la viralización de la cita, la exparticipante, que nunca habló de algo así, optó por aclararlo desde su cuenta de X. En más de una ocasión Scaglione se mostró a favor del actual Gobierno, por eso, en su mensaje resaltó que este tipo de fake news buscan “ensuciar al Presidente”.

Cabe destacar que no es la primera vez que surgen noticias, falsas o al menos incomprobables, sobre la salud mental de Milei.

La aclaración de Furia sobre la cita viral

“Dada la noticia falsa que quiere ensuciar al presidente con algo psicológico y, además, ensuciar mi imagen diciendo una estupidez, que obviamente no es creíble, tengo que realizar este ‘tuit’”, dice el texto de la polémica participante del reality, al tiempo que resalta que así se le exige “legamente” por ser “una figura pública”.

La aclaración de Furia sobre la fake news

“Dejen que creer en esas cosas, hay fake news o noticias falsas que no son reales”, señaló.

En tanto también consideró que el textual fue armado con el fin de perjudicarla, pero lejos de apuntar al hate, disparó contra los medios. “Las personas felices no molestan. Hace un año que no paran de escribir mentiras sobre mí, editoriales, diarios on line, y algunos canales, solo porque genero interacciones. Y porque alguien se llena los bolsillos usando mi cara. Voy a tomar acciones legales al respecto", lanzó la mediática.