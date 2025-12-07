La llamativa teoría que se volvió viral en X y revela quién ganará el Mundial 2026

Cada vez falta menos para el Mundial 2026. El viernes pasado la Selección Argentina conoció a sus rivales del Grupo J: Austria, Argelia y Jordania. El clima mundialista ya comenzó y los fanáticos empiezan a apostar sus promesas, teorías o predicciones sobre los cruces y candidatos a ganar.

En medio de la euforia que ya comenzó con el sorteo del Mundial. Las redes sociales estallaron no solo con sus reacciones, sino que con sus comparaciones entre fechas FIFA anteriores y los resultados de ese entonces.

El usuario de X @gastontr16 contó su increíble teoría sobre los últimos tres campeones de los mundiales que comenzaron a mitad de año, es decir, en junio.

“Atentos a esto: mundial 2010. Campeón España. Debutó el 16 de junio”, comenzó su análisis el usuario de redes. “Mundial 2014. Campeón Alemania. Debutó el 16 de junio”, agregó Gastón.

“Mundial 2018. Campeón Francia. Debutó el 16 de junio”, señaló el usuario volviéndose viral.

Luego terminó su teoría con el Mundial 2026, en el que Argentina debutará el 16 de junio, según lo previsto.

Si bien es una teoría viral que no tiene certeza, los usuarios de redes sociales se ilusionaron ante la idea de que pueda ser real. En la lista no está el Mundial de Qatar de 2022, ya que fue a fin de año, lo que sería una excepción a la regla.

El entrenador argentino Lionel Scaloni devuelve el trofeo de la Copa del Mundo al escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de fútbol 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025 (Mandel Ngan/Pool Photo vía AP)

Qué dijo Lionel Scaloni tras el sorteo del Mundial 2026

Lionel Scaloni, el entrenador argentino, habló tras el sorteo y analizó a los rivales que le tocó a la Selección en la primera fase. “Al entrenador de Argelia lo conozco, fue entrenador mío, estuve con él justo antes del sorteo. Me dirigió en la Lazio, es un gran entrenador. Es una buena Selección, con grandes jugadores, un semillero muy grande que nutre a Francia y a otras selecciones”.

Luego, se refirió al nivel de los otros dos seleccionados que completan la zona: “Austria hizo una gran eliminatoria, es un rival difícil también. El más desconocido es Jordania, pero no damos nada por descontado, si llegó hasta ahí por algo será. Los partidos hay que jugarlos, no hacer nada antes de tiempo. A priori es un grupo donde tenemos que dar el máximo y poder intentar pasar de ronda”.