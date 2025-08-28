¡La fan número uno! Una mujer “empapeló” su casa con imágenes de Chayanne y se hizo viral

Fanáticos hay miles y para todos los gustos, pero lo de “ChayOsita” es otro nivel. Carla Mora es una chilena que hizo de su fanatismo por Chayanne un verdadero culto.

"ChayOsita", la chilena fanática de Chayanne

Aunque esto sucede desde hace años -tiene tatuajes y decenas de fotos junto al cantante-, en los últimos días se viralizaron las imágenes de la casa de la mujer, en donde sorprende la cantidad de fotos y artículos ploteados con la cara del puertorriqueño.

“ChayOsita” bautizó su casa como la “ChayCasa”, un verdadero santuario dedicado al artista. Desde las cortinas, los almohadones hasta la cocina y la heladera ploteados: la presencia de Chayanne es honestamente abrumadora.

Las paredes están tapizadas con pósters, discos, fotos y merchandising oficial. Además, los electrodomésticos de la cocina están recubiertos con imágenes del cantante. En el exterior, varios carteles dan la bienvenida a un real “iglesia chayannista”.

La “ChayOsita”, una fánatica de las de antes

En la cuenta de TikTok de la mujer también es posible verla en numerosos videos siguiendo al cantante: participa de todos sus shows, lo espera en el aeropuerto, hace guardia en los hoteles e incluso viaja para verlo cuando actúa en países cercanos a Chile.

Además de la deco impactante, Carla tiene varios tatuajes relacionados al artista. Incluso uno en el que se lee la frase “Besos, Chayanne”, que él mismo le escribió en el brazo y ella corrió a tataurse.

Con su fanatismo extremo, la mujer logró estar en el radar del cantante. En más de una oportunidad la recibió para sacarse fotos, sabe de quién se trata cuándo la identifica en sus shows y hasta le recibió un “osito” de regalo, el objeto que la identifica. Sin dudas, fanáticas eran las de antes y algunas aún perduran.