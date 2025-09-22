Un hecho insólito y repudiable generó conmoción este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires: un joven fue filmado mientras robaba dos gansos de los Lagos de Palermo para luego llevarlos a su casa y soltarlos en la pileta de su jardín, como si se tratara de un juego.

Indignación en Palermo: robaron dos gansos de los lagos y los arrojaron a una pileta con cloro

El video del momento en el que se roban a los gansos

Las imágenes, difundidas por C5N, muestran cómo el joven (de unos 20 años) atrae a las aves con pan, las toma bruscamente de la cabeza y las mete en un auto estacionado sobre la avenida Sarmiento. En una segunda secuencia, ya en su domicilio, se observa a los gansos nadando en una pileta con agua clorada, un ambiente completamente ajeno y peligroso para su salud.

Especialistas advierten que el cloro puede causar irritación en la piel y las patas, y que incluso su ingesta provoca problemas gastrointestinales severos. Además, los gansos fueron arrancados de su hábitat natural, aislados de su comunidad y expuestos a un entorno hostil que compromete su bienestar.

El episodio, que también constituye un caso de maltrato animal, revela premeditación: la acción fue registrada por un amigo del joven, evidenciando que el robo se planeó para ser filmado y difundido en redes sociales.

Si bien se trata de un caso extremo por el traslado de las aves a una propiedad privada, no es la primera vez que los animales de los Lagos de Palermo son víctimas de ataques o robos, lo que reaviva el reclamo por mayor control y protección en este emblemático espacio público.