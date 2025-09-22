Por Las Redes / Viral

Indignación en Palermo: robaron dos gansos de los lagos y los arrojaron a una pileta con cloro

Toda la secuencia quedó grabada en video. Las imágenes han generado un reclamo por lo que sucede con estos animales.

Camila Charris
22 de septiembre de 2025,

Un hecho insólito y repudiable generó conmoción este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires: un joven fue filmado mientras robaba dos gansos de los Lagos de Palermo para luego llevarlos a su casa y soltarlos en la pileta de su jardín, como si se tratara de un juego.

El video del momento en el que se roban a los gansos

Las imágenes, difundidas por C5N, muestran cómo el joven (de unos 20 años) atrae a las aves con pan, las toma bruscamente de la cabeza y las mete en un auto estacionado sobre la avenida Sarmiento. En una segunda secuencia, ya en su domicilio, se observa a los gansos nadando en una pileta con agua clorada, un ambiente completamente ajeno y peligroso para su salud.

Especialistas advierten que el cloro puede causar irritación en la piel y las patas, y que incluso su ingesta provoca problemas gastrointestinales severos. Además, los gansos fueron arrancados de su hábitat natural, aislados de su comunidad y expuestos a un entorno hostil que compromete su bienestar.

El episodio, que también constituye un caso de maltrato animal, revela premeditación: la acción fue registrada por un amigo del joven, evidenciando que el robo se planeó para ser filmado y difundido en redes sociales.

Si bien se trata de un caso extremo por el traslado de las aves a una propiedad privada, no es la primera vez que los animales de los Lagos de Palermo son víctimas de ataques o robos, lo que reaviva el reclamo por mayor control y protección en este emblemático espacio público.

