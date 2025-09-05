El meteorólogo José Bianco protagonizó un momento sumamente conmoveder en Perros de la Calle, el programa radial que integra. Bianco contó una impactante historia que le tocó vivir en 2010, cuando fue el primero en llegar al lugar de un accidente.

El episodio dejó una víctima fatal: Diego Tanuscio, un joven de 23 años que jugaba al hockey, que había salido de un boliche alrededor de las 4 hs cuando lo atropelló un auto. Murió casi de inmediato.

“Cuando llegué estaba respirando con dificultad. Me quedé al lado de él, tuve que fijarme si tenía pulso. Lo vi como tranquilo, era el único que estaba tranquilo en esa situación tan difícil”, recordó Bianco.

“Siempre quise encontrar a los padres para decirles que se queden, no sé cómo, pero que sepan que en ningún momento yo lo vi sufriendo, ni padeciendo el drama que le había pasado”, señaló el conductor, a quien enseguida pusieron en contacto con el hermano de Diego.

La palabra de los hermanos de Diego

“Te quiero agradecer un montón porque tuviste la posibilidad de estar con mi hermano. Cuando esté en el país me gustaría verte y darle el abrazo que no le di a mi hermano”, le dijo del otro lado del teléfono Federico, hermano de la víctima.

Por su lado, su hermana María Pía comentó la publicación de Instagram de Perros de la Calle, resaltanado el peso de las palabras de Bianco, tras 15 años en que la familia graficó numerosos escenarios sobre aquel fatídico momento.

“Mi mamá siempre lloraba porque Diego había muerto solo. Me deja más tranquila saber que estuviste con él en sus últimos minutos. Después de 15 años, saber esta parte de la historia, es una caricia al alma tras tanto dolor”, escribió la mujer.