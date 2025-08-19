Escándalo en pleno vuelo: una pareja tuvo relaciones en el baño del avión frente a familias y niños

Lo que debía ser un viaje tranquilo desde Reino Unido hacia España terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo. Un vuelo de easyJet que partió del aeropuerto de Luton con destino a Alicante se vio alterado cuando una pareja decidió encerrarse en el baño y mantener relaciones sexuales, a la vista y oído de decenas de pasajeros, incluidos menores.
El episodio ocurrió el viernes 8 de agosto y, según relataron testigos, la pareja había consumido gran cantidad de alcohol antes del incidente. La mujer, visiblemente alterada, exigió más bebida y, al no obtenerla, gritó que iba a “unirse al club de la milla de altura”, en referencia a la práctica sexual en aviones.
Gemidos, gritos y una cabina descontrolada
El ambiente empeoró cuando la mujer, que intentaba vomitar, corrió tambaleándose hacia el baño y pidió ayuda a su novio. Una vez juntos en el sanitario, comenzaron los ruidos fuertes, gruñidos y gemidos que alertaron a toda la cabina. Entre los pasajeros había familias con niños pequeños que quedaron expuestos a la escena.
El personal de easyJet trató de detener la situación sin éxito, por lo que dieron aviso al piloto. Al aterrizar en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, la Policía Nacional esperaba a la pareja, que fue retirada del avión bajo la mirada de los pasajeros indignados.
Un vocero de la aerolínea confirmó el hecho y remarcó que la prioridad fue “garantizar la seguridad del vuelo y de los demás clientes”.
No es la primera vez que ocurren esta situación
El incidente reaviva la polémica sobre los comportamientos inapropiados en vuelos. El 3 de marzo, otra pareja fue detenida en un vuelo entre Tenerife y Gales tras ser descubierta masturbándose bajo los abrigos.
En ese caso, ambos recibieron condenas de trabajo comunitario y tuvieron que pagar indemnización a los testigos.