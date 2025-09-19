Escándalo en Estados Unidos: cancelan el programa de Jimmy Kimmel por sus dichos sobre Donald Trump y Charlie Kirk

Jimmy Kimmel es uno de los conductores más polémicos de la televisión estadounidense. Su programa era visto por miles en el prime time de la pantalla de ABC. Sin embargo, la cadena decidió discontinuar el ciclo.

El hecho ocurrió luego de que el pasado lunes Kimmel se refiriera al asesinato de Charlie Kirk, el activista amigo de Donald Trump, con un video y comentarios que generaron polémica.

En primer lugar, el conductor dijo que “los chicos de MAGA” (movimiento que apoya al presidente) buscaron todo el fin de semana “diferenciarse del joven que mató a Kirk” haciendo todo lo posible por “sumar puntos políticos”.

“La Casa Blanca el viernes izó banderas a media asta, lo que generó críticas. Pero a nivel humano se puede ver lo mal que le cayó al presidente Trump”, comentó Kimmel antes de darle paso al video.

Los dichos de Kimmel que llevaron a la cancelación de su programa

En el video se ve a Trump dialogando con la prensa. Uno de los periodistas le da su pésame por la muerte de su amigo Kirk y le pregunta cómo esta llevando esas horas críticas tras la pérdida.

“Estoy muy bien. Por cierto, pueden ver ahí los camiones. Han comenzando la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, que se ha intentado conseguir desde hace unos 150 años y va a ser una belleza”, respondió el mandatario.

De regreso a Kimmel, se escucharon las risas en el estudio y el conductor bromeó al respecto: “Está en la cuarta etapa del duelo, que es la ‘construcción’. Demolición, construcción... Un adulto no lamenta así la muerte de un amigo, es como llora un niño de 4 años la muerte de su pececito”.

Tras sus dichos, ABC decidió levantar el programa, argumentando la baja audiencia. Trump lo celebró: “El programa de Jimmy Kimmel, con bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer”.