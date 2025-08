¿Es un fantasma? El Tren Roca captó una extraña imagen y explotó el debate en redes

En las últimas horas, un video grabado desde arriba del Tren Roca en la estación Berazategui está dando de que hablar en las redes sociales. Lo que se ve en la filmación es a una figura que muchos asemejaron con un fantasma. Las imágenes fueron captadas por el sistema de vigilancia, a plena luz del día. Rápidamente, se encendió el debate sobre si se trata o no de un hecho paranormal.

El video del “fantasma” captado por la cámara del Tren Roca

En el video se puede ver que el tren circula de manera habitual, por los rieles del lado derecho que dan a un descampado lleno de plantaciones. Entre el verde de la naturaleza se puede ver a una figura quieta que fue captada durante muy poco tiempo por la tradicional velocidad a la que llegan este tipo de trenes.

Un supuesto fantasma apareció en Berazategui: fue captado por la cámara del Tren Roca en un tramo donde no hay paso peatonal. pic.twitter.com/3ytR0sC4c3 — MDZ Online (@mdzol) August 5, 2025

Las opiniones no tardaron en llegar y en ser divididas. Algunos creen que se trata de una persona que estaba ahí indebidamente, porque es una zona en la que no hay paso de peatones ni senderos cercas. Otras, eligen creer en algo más paranormal y lo asemejaron con un fantasma. Lo cierto es que no hay nada claro y queda a elección de cada uno.

El tren Roca

Los comentarios de la gente en redes sociales

El video consiguió mucha repercusión en redes sociales, y en X, antes Twitter, los usuarios, con un tono humorístico, dejaron marcada su postura: “A chequear eso, capaz es alguien haciendo algo turbio en la zona en el momento que paso el tren", “Muchachos, eso está armado, fíjense de la cintura para abajo, tiene la base de un maniquí”, “Chicas es un vaguito caminando al lado de las vías nomás”.