El profundo texto de Daiana Mendieta, la joven asesinada en Entre Ríos: “No siempre puedo con mis emociones”

Daiana Mendieta fue asesinada y arrojada a un aljibe de 10 metros de profundidad, en un paraje rural de Entre Ríos. Mientras avanza la investigación, por el momento hay un detenido.

La chica de 22 años era activa en redes. Tenía dos perfiles de Instagram: uno público, donde publicaba fotos esporádicamente dando cuenta de la vida sencilla que llevaba. Su otra cuenta era privada y era donde publicada sus textos: Daiana era una apasionada de la escritura.

En un carrete de fotos publicados el 7 de septiembre, justamente un mes atrás, la chica subió una imagen en donde se ve parcialmente un texto que estaba escribiendo. En algunas de las frases que se llegan a leer -literalmente y sin hacer interpretaciones- habla de su estado de ánimo y también de su modo de tomarse las cosas.

La foto publicada entre otras imágenes muestra unos seis renglones de un texto. Si bien no todo se lee con claridad, considerando la frase siguiente se puede suponer qué dice.

El texto que escribió Daiana Mendieta hace un mes

“No siempre puedo manejar mis emociones”, empieza. Y sigue: “Me enojo conmigo misma por sentis las [cosas] con mucha intensidad. Mi error es [creer] que la gente siente las cosas [como yo]”.

Lo último que se lee con claridad y con un sentido completo es la frase: “Me abrazo a mí misma”.

Qué pasó con Daiana Mendieta

Daiana estaba desaparecida desde el viernes a la noche, cuando recibió un llamado y salió de su domicilio en auto. Sus padres dijeron que estuvo en contacto “con un hombre”, a quien no conocían.

Antes de hallar el cuerpo, las autoridades dieron con el vehículo, un Chevrolet Corsa, que les permitió avanzar con la investigación.

Tras un intenso trabajo, el hallazgo se dio a unos 500 metros de la autovía principal, recorriendo el camino rural. La joven estaba adentro de un pozo, más precisamente un aljibe, camuflado entre ramas, hojas y raíces.

La zona rural donde estaba el cuerpo de la chica es conocida como Los Zorrinos, que cruza a la Ruta 12 y está cerca del club de campo El Silencio, a cinco kilómetros del acceso a la localidad de Gobernador Mansilla.

Por el momento hay un detenido, pero por resistencia a la autoridad. Cuando la policía intentó interrogarlo por lo sucedido, los amenazó con un arma de fuego, lo que originó su captura. Se lo conoce como “Pino”, tiene 55 años y se está investigando si es la persona con la que presuntamente Daiana tenía un vínculo.