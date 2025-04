El médico del Papa Francisco reveló el escalofriante instante en que comprendió su muerte

Con profunda emoción, el doctor Sergio Alfieri, médico del hospital Gemelli de Roma y coordinador del equipo que atendió al Papa Francisco, describió los instantes finales del pontífice. “Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos, pero no me respondía, no había nada que hacer”, relató en una entrevista a medios italianos, marcando así uno de los momentos más conmovedores tras el fallecimiento del Santo Padre.

La muerte de Francisco, ocurrida a las 7:35 del 21 de abril en su residencia de Casa Santa Marta, fue causada por un ictus que derivó en coma y posterior paro cardiorrespiratorio, según el parte de defunción firmado por el director de Sanidad del Vaticano, Andrea Arcangeli.

El testimonio del médico del Papa Francisco

En declaraciones con los medios italianos, Alfieri reveló que, al llegar, comprobó que el Papa no tenía dificultades respiratorias, pero ya no respondía a los estímulos, “ni siquiera a los dolorosos”. En ese momento, explicó, supo que el pontífice estaba en coma. “Decidimos no trasladarlo al hospital porque su deseo era morir en casa”, expresó, subrayando la voluntad explícita del Papa de evitar cualquier tipo de encarnizamiento terapéutico.

Durante su última hospitalización, el propio Francisco pidió que “no se procediera en ningún caso a la intubación”, debido a su delicado estado pulmonar. “Le habría ayudado a respirar, pero habría sido difícil extubarlo después”, explicó el médico.

Una multitud despide al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro: el velatorio es por tres días

Alfieri también compartió una conversación clave ocurrida días antes. “El lunes hacia las 5:30 de la mañana recibí una llamada de Strappetti: el Santo Padre está muy enfermo, tenemos que volver al Gemelli. Preavisé a todos y veinte minutos después estaba allí en Santa Marta”, recordó. Sin embargo, al evaluar la situación, concluyó que un traslado habría sido inútil y peligroso: “Corríamos el riesgo de que muriera en el camino”.

Strappetti, asistente sanitario personal de Francisco, considerado “como un hijo” por el Papa, fue quien sostuvo el cumplimiento de sus deseos. “Si hubiera perdido el conocimiento, se habrían seguido sus directrices: ningún ensañamiento terapéutico”, indicó Alfieri.

Francisco, el primer papa latinoamericano, falleció el lunes de Pascua a los 88 años en su residencia en el Vaticano.

La decisión sobre los últimos días

En otra entrevista, el médico enfatizó que el Papa “nunca se expuso al peligro” y que, al acercarse el final, “es como si hubiera decidido hacer lo que tuviera que hacer”. Recordó que incluso durante el Domingo de Resurrección, aceptó con serenidad dar una vuelta entre la multitud en la Plaza San Pedro.

Los funerales del Papa se realizarán esta semana y se espera la presencia de líderes mundiales y representantes de todas las confesiones. El Colegio Cardenalicio iniciará pronto el cónclave que definirá al sucesor de Jorge Mario Bergoglio, quien será recordado por su humildad, cercanía con los más vulnerables y su firme voluntad de vivir –y morir– como un servidor del pueblo

(Con información de EFE)