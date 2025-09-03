El insólito episodio que protagonizó Jacobo Winograd tras descompensarse en la calle.

Jacobo Winograd protagonizó un episodio que lo llenó de indignación y el video con su descargo se viralizó de inmediato.

El empresario fue operado el año pasado de la cadera, una intervención compleja, cuya rehabilitación le llevó mucho tiempo. Esa situación adversa hizo que ahora esté atento a su salud, sin dejar pasar ningún malestar.

Así las cosas, este miércoles transitaba con su auto por la zona de Libertador y Lafinur, en el barrio de Palermo, cuando se sintió descompensado, con la presión baja. Enseguida llamó a la ambulancia que fue a atenderlo en el lugar.

Cuando el mediático estaba en la ambulancia siendo atendido, una grúa se llevó su automóvil, sin mediar palabra y sin ningún tipo de consideración.

La indignación de Jacobo Winograd

“Dejé el auto, no había rampa, no había nada o yo no la vi. Me bajó la presión y me estaban atendiendo en la ambulancia... Y en ese momento me llevó el auto la grúa. No tienen vergüenza", resumió los hechos, visiblemente enojado.

“Se aprovechan de la gente ¿Esta es la manera de recaudar? ¿Esta es la manera que cree el Gobierno que van a arreglar el país?“, agregó.

Al momento del hecho, Jacobo no se enteró, ni tampoco hubo quien intentara averiguar si el auto estaba relacionado con la ambulancia en el lugar. “No vi nada. Después pagué el acarreó y bueno, ya está, que se le va a hacer”, señaló con bronca.

Cabe mencionar que retirar un vehículo acarreado por la grúa en CABA tiene un costo de $55.000 para autos y $7.000 para motos.