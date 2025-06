El incómodo momento que vivió un cronista frente al departamento de Cristina Kirchner: “Me metió el dedo...”

Decenas de periodistas se dan cita por estos días en la calle San José al 1100, donde desde este martes cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner, condenada a seis años por corrupción en la llamada Causa Vialidad.

Partidarios de la expresidenta Cristina Kirchner reaccionan mientras ella saluda desde su balcón (Foto AP/Natacha Pisarenko)

La prensa se mezcla con la muchedumbre que apoya, defiende y rechaza la decisión de la Corte sobre la exmandataria. En ese marco, también deben transitar momentos incómodos.

Fue el caso del cronista de América Noticias, que debió denunciar en vivo el proceder de una de las militantes reunidas en las afueras de edificio en donde vive CFK.

Qué le pasó al cronista de América Noticias

Desde el piso le preguntaron al notero cómo estaba el ambiente, en una zona que ya fue desalojada por las fuerzas de seguridad días atrás debido a los lógicos problemas de tránsito que ocasiona la multitud amontonada en la zona.

“Hay algunas personas, como una señora acá delante mío, que me metió el dedo en el cu..., lo voy a tener que decir, y me tocó el miembro. Es una señora que ahora me está aplaudiendo en la cara, le pegó a unos compañeros y ahora no lo reconoce”, detalló el cronista.

“La pueden escuchar al aire que no nos deja trabajar. Después, el resto (de la gente) se porta muy bien, de hecho están tratando de entender qué pasa dentro del departamento”, seguía comentando, mientras se escuchaba la voz de la mujer negando la acusación, pero al mismo tiempo insultando al trabajador.

La vigilia por parte de la militancia se mantiene desde hace días en las afuera del edificio de CFK y hay tensa expectativas por la movilización a Plaza de Mayo que se prepara para este miércoles.