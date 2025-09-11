El impactante video del OVNI que resistió un misil y que salió a la luz en el Congreso de Estados Unidos

Un video recientemente presentado en el Congreso de Estados Unidos generó conmoción: en las imágenes, un drone MQ-9 Reaper dispara un misil Hellfire contra un objeto esférico (OVNI) frente a las costas de Yemen, pero el proyectil no logra dañarlo y, según los especialistas, simplemente “rebotó”.

El video del misil de Estados Unidos y el OVNI

El material fue difundido por el investigador Jeremy Corbell, conocido por su trabajo en el análisis de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP). Calificó el registro como “histórico” y destacó al congresista Tim Burlison por haberlo hecho público. Según Corbell, lo más inquietante es que, previo al ataque, el orbe más pequeño se había desprendido de una nave de mayor tamaño, lo que sugeriría un nivel de tecnología desconocido hasta ahora por las potencias militares.

Más allá del impacto visual, el video marca un punto de inflexión: confirma por primera vez que los drones estadounidenses MQ-9 Reaper no solo vigilan, sino que también intentan interceptar y atacar objetos catalogados como UAP (conocido antiguamente como OVNI).

Esto implica que el ejército de EE.UU. no se limita a monitorear estos fenómenos, sino que cuenta con autorización para emplear fuerza letal contra ellos.

Qué es un misil Hellfire y cuál es su fuerza de destrucción

El misil Hellfire (designación oficial: AGM-114 Hellfire) es un misil aire-tierra estadounidense diseñado principalmente para destruir vehículos blindados como tanques, aunque su uso se ha expandido para ataques de precisión contra otros tipos de objetivos, en especial objetivos de alto valor.

Dependiendo de la versión, puede alcanzar objetivos a una distancia de 500 metros a 8 kilómetros. Alcanza velocidades de hasta 425 metros por segundo (aproximadamente Mach 1.25).

El misil Hellfire es considerado uno de los armamentos más precisos y letales del arsenal de los Estados Unidos.