El duro cruce entre la madre de una víctima y el dueño del laboratorio del fentanilo contaminado: “Poné la cabeza”

Un tenso cruce tuvo lugar en el programa “Solo una vuelta más” de TN, donde estuvo invitada Soledad Francese, madre de Renato, la víctima más joven del fentanilo contaminado. La mujer pudo hablar por teléfono al aire con Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, el laboratorio de donde salió la droga.

García Furfaro se desentendió de la culpa y acusó a un exempleado del laboratorio y diputado nacional, Andrés Quinteros, de haber sido la cabeza detrás de lo que él considera una especie de “sabotaje”.

Francese por su parte le argumentó por qué considera y en qué hechos cree que recae su responsabilidad sobre las muertes, que ya suman 96.

Renato Nicolini es la víctima más joven del fentanilo contaminado y fue internado en La Plata tras un accidente de tránsito. Su cuadro empeoró debido a las bacterias que se hallaban en la droga y finalmente murió.

“Si tengo algo que ver, pongo la cabeza”

García Furfaro aceptó hablar con la mujer, que con mucha templanza pudo expresar no solo su pesar sino su pedido de Justicia por las muertes, tanto de su hijo como las de los otros 95 pacientes.

Desde el otro lado del teléfono, el empresario manifestó: “Quiero que sepa que leí toda la historia clínica de su hijo. Su hijo tenía varias bacterias, no sé si se lo dijeron o no. ¿Está mal que tenga la bacteria de la ampolla? Obvio que está mal. Hay que dejar que los médicos digan qué pasó y qué no pasó”, señaló.

Y agregó: “¿Cómo no voy a pedir justicia por su hijo? Si yo tengo algo que ver e hice algo mal a propósito, señora, pongo mi cabeza y me la vuelo delante suyo. Soy gente de trabajo".

Luego de escucharlo, Francese le respondió con calma, pero con términos durísimos, acordes al momento que atraviesa: “No le creo nada de lo que está diciendo. Si decís que vas a poner la cabeza, bueno, traela, porque es así. Sos responsable de todas las muertes”.

Y argumentó: “En el lote 31202 había dos bacterias, no era una sola; la segunda bacteria que se encuentra es propia del laboratorio. El lote 31202 tiene un período de fabricación de 8 horas y se tardó 16 en fabricarlo; tenía una diferencia de temperatura, que eso también hace que las bacterias proliferen. Hay un montón de fallas y vos sos responsable“.

“Le acepto todo lo que usted dice”, alcanzó a decir Furfaro. La mujer, en tanto, le replicó: “Obviamente que me vas a aceptar todo lo que te estoy diciendo porque fue la vida de mi hijo la que vos estropeaste o las bacterias que estaban en tu fentanilo las que llevaron a que Renato empeorara y falleciera, igual que todas las otras víctimas”.

“Le pido que me deje acompañarla en el sentimiento”, solicitó el empresario. “No, no pidas eso. No te acepto disculpas, no te voy a aceptar nada”, dijo terminante la madre de Renato.

En tanto García Furfaro insistió con que se investigue a Quinteros, pero no logró conmover a la mujer, quien dejó en claro que los temas políticos no le interesan. “Serán temas de investigación después. Ahora, lo que se tiene que probar son las muertes. Para mí, no hay duda de la responsabilidad que vos tenés y de las personas que tenías trabajando dentro del laboratorio que hicieron mal las cosas”.