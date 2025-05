El descargo de Natalia Oreiro tras negarse a una foto en San Telmo: “Me olvido que no somos cualquier familia”

El pasado domingo, en la feria de San Telmo, Natalia Oreiro y Ricardo Mollo protagonizaron un incómodo momento, cuando la actriz le pidió a una persona que los filmaba de manera insistente que se alejara. Las redes rechazaron la actitud de la uruguaya, que este martes prefirió contar el contexto de lo sucedido.

“No pensaba pasar por acá para aclarar nada, porque me parecía que no era necesario, pero parece que sí. Y como no me gusta la polémica, preferí un poco contar el contexto”, comenzó la actriz.

En primer lugar, Oreiro ponderó la importancia de “tener la libertad de decidir lo que uno quiere hacer”. “Decir que no, no está mal. Y no estar disponible para el deseo ajeno no es problema de uno sino, en todo caso, del otro”, dijo.

Por qué Natalia Oreiro se enojó con un fan en San Telmo

Acerca del contexto de lo sucedido en San Telmo, la uruguaya destacó que además de estar con su pareja, Ricardo Mollo, estaba su hijo Atahualpa. “Estábamos con mi pareja y con mi hijo paseando un domingo como cualquier familia. A veces me olvidó que, de repente, no somos cualquier familia. Me encantaría poder serlo a veces para tener esa libertad de poder pasear como cualquier otro”, se sinceró la artista.

“Nos veníamos sacando muchas fotos, muy amablemente, como hacemos siempre que nos cruzamos con gente que se acerca a darnos un beso o a decir algo lindo. Y se juntó mucha gente y, de repente, una persona empieza a filmarme muy de cerca sin pedirme permiso. Y yo estaba con mi hijo al lado mío“, puntualizó.

Y agregó: “Esa situación para mí fue altamente incómoda porque no me gusta que lo filmen. No me gusta que compartan fotos de él ni que lo suban a las redes. Es menor de edad y además no elige esto. Entonces yo le dije: ‘Por favor, no’, y lo seguía haciendo. Me seguía poniendo el teléfono muy, muy de cerca".

De hecho, tal como indica Oreiro, en el video se logra ver cómo el niño se va caminando, alejándose de la situación. “Desde que soy mamá, mi prioridad es su bienestar. Incluso en un lugar donde hay mucha gente en la vía pública, hasta me da miedo perderlo, no sé, cosas de madre. Entonces lo que se vio es eso: yo pidiendo por favor que no sigan, porque si no, nos íbamos a tener que ir“, aclaró.

Por último, lamentó “no se haya entendido” y si se armó “una pequeña polémica”. “Creo que siempre soy una persona muy agradecida con lo que me tocó vivir e intento obrar en consecuencia a lo que elegí como medio de vida. Pero eso no quiere decir que yo esté disponible todo el tiempo”, cerró la actriz.